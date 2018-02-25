Назван состав сборной России на финал с Германией

Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на финальный матч ОИ

Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане против немцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

Матч начнется в 07:10 мск.