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Назван состав сборной России на финал с Германией
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Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на финальный матч ОИ 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане против немцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Форвард Илья Ковальчук начнет матч со сборной Германии в сочетании с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым.
Полный состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин (запасной);
Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;
Никита Нестеров — Богдан Киселевич; Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;
Андрей Зубарев — Артем Зуб; Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;
Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.
Матч начнется в 07:10 мск.
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