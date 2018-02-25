Назван состав сборной России на финал с Германией

Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане против немцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Форвард Илья Ковальчук начнет матч со сборной Германии в сочетании с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым.
Полный состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин (запасной);
Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;
Матч начнется в 07:10 мск.