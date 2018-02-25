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Немецким хоккеистам подарят игрушки за победу на ОИ
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Немецким хоккеистам подарят игрушечные машинки за победу на Олимпиаде 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндл рассказал о призах для немецких хоккеистов, которые они получат в случае завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.
"Россия на этих играх похожа на большую, мощную машину с 8-цилиндрвым двигателем. Мы же — маленькая машина, зато ведем ее аккуратно. Мы не думаем о том, выиграем мы или нет. Мы думаем только об игре. Думаю, люди нас поддержат, даже если мы уступим, но будем играть сердцем. Русским подарят автомобили за победу? Думаю, мы подарим маленькие игрушечные машинки на радиоуправлении", — цитирует Райндла "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что российским олимпийцам подарят дорогие иномарки после Игр-2018.
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