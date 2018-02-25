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Российские хоккеисты впервые стали олимпийскими чемпионами
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Российские хоккеисты впервые стали олимпийскими чемпионами 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российские хоккеисты впервые за двадцать шесть лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии. Исход матча решила шайба в овертайме — 4:3. Победный гол провел Кирилл Капризов, сообщает «Интерфакс».
Российские хоккеисты открыли счет за 0,5 секунды до окончания первого периода, шайбу в ворота немецкой сборной забросил Вячеслав Войнов. Однако в середине второго периода противнику удалось сравнять счет. Ворота россиян атаковал Феликс Шютц.
На восьмой минуте третьего периода россияне вырвались вперед, благодаря Никите Гусеву, однако немцы почти моментально снова сравняли счет: ответную шайбу провел Доминик Кахун.
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Затем Йонас Мюллер забросил третью шайбу в ворота россиян.
За две с половиной минуты до окончания третьего периода вратаря Василия Кошечкина заменили на полевого игрока. Практически в самом конце Никита Гусев сравнял счет.
Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане, а лучшим бомбардиром стал Никита Гусев, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Ковальчук забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в шести матчах.
Во время награждения под звуки олимпийского гимна болельщики и хоккеист пели гимн России. Отечественные хоккеисты стали девятикратными олимпийскими чемпионами.
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