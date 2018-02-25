Гусев не считает себя героем страны после Олимпиады

Хоккеист Гусев заявил, что не считает себя героем страны после олимпийского финала

Российский хоккеист Никита Гусев , набравший четыре очка в финале олимпийского турнира, заявил, что он не чувствует себя героем страны. Об этом он сказал журналистам.

"Героем страны или спасителем я себя не чувствую. Все молодцы, каждый внес свой вклад в общее дело", — сказал Гусев. В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Благодаря второй шайбе Гусева россияне ушли от поражения за 55 секунд до конца основного времени.

"Мне просто сказали, что я меняю вратаря, Вася [Кошечкин] прибежал, я просто поехал в нападение и ждал своего шанса. Я первым же движением попытался ее добить, хорошо получилось. Перед игрой все было все, как обычно. Правда, перед овертаймом немного потемнело в глазах", — рассказал Гусев о своей второй шайбе.

Гусев практически весь турнир провел в тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым.

"Мне очень нравилось с ними играть, как, надеюсь, и им со мной. Наверное, поэтому и выиграли", — отметил Гусев.

"Пока не почувствовал, что я олимпийский чемпион. Очень устал, хочется отдохнуть. Думаю, после этого придет осознание", — сказал Гусев в заключение.