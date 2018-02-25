Путин по телефону поздравил хоккеистов с победой на ОИ

Путин по телефону поздравил российских хоккеистов с золотом Олимпиады

"Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой", — сказал он. Специалист заявил, что спортсмены понимали, что Международный олимпийский комитет не разрешит россиянам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр-2018.

"В этом не было смысла — здесь собрались добротные команды", — заявил тренер. Также Знарок не стал говорить, что сборная России была фаворитом Олимпийских игр-2018.

В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.