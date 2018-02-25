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Путин по телефону поздравил хоккеистов с победой на ОИ
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Путин по телефону поздравил российских хоккеистов с золотом Олимпиады 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что президент страны Владимир Путин поздравил национальную команду с победой в финале олимпийского турнира. Слова специалиста передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России", — сказал Знарок.
Специалист заявил, что спортсмены понимали, что Международный олимпийский комитет не разрешит россиянам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр-2018.
"Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой", — сказал он.
Также Знарок не стал говорить, что сборная России была фаворитом Олимпийских игр-2018.
"В этом не было смысла — здесь собрались добротные команды", — заявил тренер.
В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.
Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин поздравил игроков сборной России с победой на Олимпиаде-2018.
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