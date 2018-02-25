Ковальчук рассказал, кому посвятил золото ОИ

Форвард сборной России Илья Ковальчук посвятил золото Олимпийских игр скончавшемуся отцу. Слова спортсмена передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Посвящаю медаль ему", — сказал Ковальчук.
Также хоккеист заявил, что звание самого ценного игрока турнира для него ничего особенного не значит.
Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок высказался о продолжении работы в национальной команде.
В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.