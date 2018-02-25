Ещё
Ковальчук рассказал, кому посвятил золото ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый ценный хоккеист Олимпиады посвятил золото скончавшемуся отцу 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Форвард сборной России Илья Ковальчук посвятил золото Олимпийских игр скончавшемуся отцу. Слова спортсмена передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Посвящаю медаль ему", — сказал Ковальчук.
Также хоккеист заявил, что звание самого ценного игрока турнира для него ничего особенного не значит.
Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок высказался о продолжении работы в национальной команде.
В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Клуб НХЛ подписал контракт с 18-летним российским форвардом Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение