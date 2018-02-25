Ковальчук рассказал, кому посвятил золото ОИ

Самый ценный хоккеист Олимпиады посвятил золото скончавшемуся отцу

Дмитрий Окунев. "Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Посвящаю медаль ему", — сказал Ковальчук. Форвард сборной России Илья Ковальчук посвятил золото Олимпийских игр скончавшемуся отцу. Слова спортсмена передает специальный корреспондент "Газеты.Ru"

Также хоккеист заявил, что звание самого ценного игрока турнира для него ничего особенного не значит.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок высказался о продолжении работы в национальной команде.

В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.