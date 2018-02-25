В США оскорбительно отреагировали на победу РФ

В США оскорбительно отреагировали на победу сборной РФ

Крупнейшее американское издание The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвало сборную России «командой без страны». Заметка о победителях олимпийского хоккейного турнира вышла под заголовком «A team without a country wins hockey gold» («Команда без страны выигрывает хоккейное золото»).

A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9— New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.

Российские хоккеисты впервые за двадцать с лишним лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3.

Сегодня стало известно, что Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил сборной России пройти под флагом своей страны на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

Российская команда выйдет под олимпийским флагом, который понесёт волонтёр, назначенный оргкомитетом Игр.