Ещё
В США оскорбительно отреагировали на победу РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США оскорбительно отреагировали на победу сборной РФ 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Крупнейшее американское издание The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвало сборную России «командой без страны». Заметка о победителях олимпийского хоккейного турнира вышла под заголовком «A team without a country wins hockey gold» («Команда без страны выигрывает хоккейное золото»).
Российские хоккеисты впервые за двадцать с лишним лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3.
>> Российские хоккеисты впервые стали олимпийскими чемпионами
Сегодня стало известно, что Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил сборной России пройти под флагом своей страны на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.
Российская команда выйдет под олимпийским флагом, который понесёт волонтёр, назначенный оргкомитетом Игр.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение