В США оскорбительно отреагировали на победу РФ

Крупнейшее американское издание The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвало сборную России «командой без страны». Заметка о победителях олимпийского хоккейного турнира вышла под заголовком «A team without a country wins hockey gold» («Команда без страны выигрывает хоккейное золото»).