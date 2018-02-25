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Кошечкин: мне приснился сон, что мы чемпионы
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Василий Кошечкин: мне приснился сон, что мы чемпионы 

Вести.Ru 25 февраля 2018
Фото: EPA
Российский вратарь Василий Кошечкин заявил, что, даже когда сборная Германии забросила третью шайбу в его ворота, он продолжал верить в победу. Также Василий признался, что накануне финала ему приснился сон, в котором Олимпийские атлеты из России завоевывают золото Игр в Пхенчхане.
"Когда мы пропустили третью шайбу, я все равно думал, что мы выиграем, я не сомневался в этом. Накануне финала мне приснился сон, что мы наденем золотые медали Олимпиады. Поэтому я был уверен. Я с детства любил смотреть хоккей, смотрел на наших чемпионов и хотел им стать. Вот я им и стал", — цитирует Кошечкина РИА Новости.
Напомним, что в конце третьего периода сборная Германии повела в счете — 3:2. За 2 с небольшим минуты россияне остались вчетвером против пятерки немцев. И все же команда Знарка сумела, заменив Кошечкина на пятого игрока, забросить шайбу и перевести игру в овертайм. А в дополнительное время Кирилл Капризов принес россиянам золото Олимпиады.
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