ФХР: хоккеистам по силам повторить успех на ОИ-2022

ФХР: российским хоккеистам по силам повторить успех ОИ-2018 на следующих Играх в Пекине

Российским хоккеистам по силам выиграть Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

"Эта победа очень важна с точки зрения развития хоккея. К следующей Олимпиаде мы должны выглядеть по-другому относительно показателей количества катков и игроков в стране. И тогда я уверен, что мы сможем повторить успех и выиграть золото в Пекине", — сказал Ротенберг. В воскресенье российские хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр в Пхёнчхане, победив в финале в овертайме сборную Германии со счетом 4:3.

В последний раз до этой победы отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.