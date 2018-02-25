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ФХР: хоккеистам по силам повторить успех на ОИ-2022
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ФХР: российским хоккеистам по силам повторить успех ОИ-2018 на следующих Играх в Пекине 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российским хоккеистам по силам выиграть Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
В воскресенье российские хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр в Пхёнчхане, победив в финале в овертайме сборную Германии со счетом 4:3.
"Эта победа очень важна с точки зрения развития хоккея. К следующей Олимпиаде мы должны выглядеть по-другому относительно показателей количества катков и игроков в стране. И тогда я уверен, что мы сможем повторить успех и выиграть золото в Пекине", — сказал Ротенберг.
В последний раз до этой победы отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.
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