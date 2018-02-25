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Ротенберг: хоккеисты извлекли урок из поражений на ЧМ и КМ
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Ротенберг: российские хоккеисты извлекли урок из поражений на ЧМ и Кубке мира 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Работа над ошибками, проведенная после поражений на чемпионатах мира и Кубке мира 2016 года, помогла российским хоккеистам выиграть Олимпиаду. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В воскресенье российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме.
На последних трех чемпионатах мира российская команда дважды завоевывала бронзовые медали и однажды серебряные. На Кубке мира 2016 года в Канаде россияне проиграли в полуфинале хозяевам турнира со счетом 3:5.
"Мы извлекли урок из поражений на чемпионатах мира последних лет и Кубке мира. Работа над этими ошибками дала нам результат на Олимпиаде, — отметил Ротенберг. — Создание коллектива требует усилий — это физическая и психологическая подготовки, наигрывание связок. Для этого всегда нужно время".
Первый вице-президент ФХР отметил командные действия российских хоккеистов в финальном матче Олимпиады.
"У нас сегодня на льду была именно команда. Надо отдать должное немцам, которые боролись до конца и тоже проявили себя единым коллективом. Не так важны фамилии игроков, потому что все равно побеждает команда, потому что хоккей — это командная игра", — подчеркнул Ротенберг.
Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Сборная СССР побеждала на Играх семь раз (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988), а в 1992 году победу на Играх одержала Объединенная команда.
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