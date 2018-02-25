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Газзаев назвал провокацией статью New York Post
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Газзаев назвал провокацией статью New York Post о победе российских хоккеистов 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал статью New York Post о победе сборной России в финале олимпийского турнира по хоккею.
"Публикация американского СМИ — типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам и тем грязнее информационные атаки против нас", — цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Ранее New York Post опубликовала статью о победе сборной России в финале Олимпийских игр с заголовком "Команда без страны выиграла хоккейное золото".
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