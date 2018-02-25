Слуцкий назвал лучшего хоккеиста России на ОИ-2018

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
По его мнению, лучшим игроком сборной стал Никита Гусев.
«Финал получился интересным для фанатов всего мира. Суперигра, такая интрига. И удаление в конце. Пока только эмоции захлёстывают. Тяжеленный матч, но ребята молодцы. Главный герой — Никита Гусев. Вытащить такую концовку дорогого стоит», — цитирует Слуцкого «Газета.Ru».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил сборную России с золотом хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.