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Слуцкий назвал лучшего хоккеиста России на ОИ-2018
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Слуцкий назвал лучшего хоккеиста сборной России на ОИ-2018 

RT на русском 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
По его мнению, лучшим игроком сборной стал Никита Гусев.
«Финал получился интересным для фанатов всего мира. Суперигра, такая интрига. И удаление в конце. Пока только эмоции захлёстывают. Тяжеленный матч, но ребята молодцы. Главный герой — Никита Гусев. Вытащить такую концовку дорогого стоит», — цитирует Слуцкого «Газета.Ru».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил сборную России с золотом хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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