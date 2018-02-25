Знарок думает об уходе с поста после победы на Олимпиаде

Олег Знарок: Я очень устал. Буду крепко думать — оставаться ли в сборной

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги победе россиян на ОИ-2018.

— Я думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты, — начал свою тронную речь Знарок.

— А для меня этот финал был самым важным матчем в жизни. О чем тут еще говорить?

— Игроки нашей сборной рассказывали, что вы сегодня с самого утра были необычайно спокойны. Почему? — Это была маска. На самом деле я очень сильно нервничал. Но старался, чтоб ребята этого не видели. Урок Знарка Лобановскому. Почему создание базового клуба сборной себя оправдало

— Что вы чувствовали, когда наша команда осталась в меньшинстве за две минуты до конца матча, уступая в счете 2:3? И как подбирали игроков, которые должны были совершить на льду чудо и исправить ситуацию?

— Мне сложно сейчас рассказывать об этом. Понимаете, там ведь доли секунды всего были на то, чтоб правильное решение принять. Но посчастливилось, что я именно его и принял. Так сложилось. Не только тогда, когда выпускал бригаду, которая реализовала в овертайме преимущество «4 на 3» — тоже.

— Сказали что-то лично Гусеву после третьего периода или овертайма? И, если не секрет, кто вам звонил прямо на лавку сразу после матча?

— Ничего особенного я Никите не говорил, ребята все и так воспринимали правильно. А после победы мне сразу позвонил Владимир Юрзинов, потом Александр Жуков. Это было очень приятно. Служим России!

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— Стало ли отсутствие государственного флага дополнительной мотивацией для ваших игроков? (вопрос от иностранного корреспондента)

— Да мы с самого начала понимали, в какой ситуации оказались и относились к этому спокойно. Россия в нашем сердце.

— Специалисты в один голос называли вашу команду фаворитом. А американский тренер — сборной уровня НХЛ. Это было проблемой для вас и игроков нашей сборной?

— На олимпийский турнир приехали очень добротные команды. Считать нас изначально фаворитами не имело смысла.

— Вы добились с нашей командой высочайшего результата. Останетесь в сборной еще на один олимпийский цикл?

— Вообще я очень устал. К сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты. Я буду очень сильно думать про это.

— А чем вам журналисты могут помочь?