Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

"Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!" — написал Овечкин. Александр Овечкин поздравил российскую команду с победой в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

В воскресенье российские хоккеисты впервые в истории завоевали олимпийское золото, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3. В 1992 году первое место на Играх в Альбервиле заняла объединенная команда стран бывшего СССР.