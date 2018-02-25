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Овечкин поздравил российских хоккеистов
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Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде 

РИА Новости 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Александр Овечкин поздравил российскую команду с победой в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
"Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!" — написал Овечкин.
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В воскресенье российские хоккеисты впервые в истории завоевали олимпийское золото, одержав победу над сборной Германии со счетом 4:3. В 1992 году первое место на Играх в Альбервиле заняла объединенная команда стран бывшего СССР.
Российский нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады и лучшим распасовщиком. В списке снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.
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