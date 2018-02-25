Запад пытается заткнуть поющих гимн России хоккеистов

В социальной сети Facebook и на YouTube начали блокировать видеозапись исполнения гимна российскими хоккеистами. Пользователи в бешенстве от такой подлости со стороны Запада.

Завершившаяся зимняя Олимпиада в Пхенчхане стала поводом для нового скандала. Крупные интернет-ресурсы объявили вне закона видеоролик, на котором запечатлен момент награждения сборной России по хоккею.

Спортсмены под звуки мелодии Олимпийских игр решили исполнить национальный гимн, чем вызвали восхищение у пользователей. У руководства Facebook и YouTube, похоже, другое мнение на этот счет: они блокируют запись за "нарушение авторских прав".

Происходящее вызвало праведный гнев у россиян.

"Они посмели петь свой гимн. Поэтому Цукерберг и Брин блокируют это видео (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — возмущается один из пользователей.

"Сделали все, что бы отнять у нас флаг и гимн. Теперь хотят запретить нам радоваться победам. Ненавижу", — сокрушается болельщик. "Уроды!" — присоединяется к волне критики автор популярного Telegram-канала.

Примечательно, что санкции со стороны Facebook и YouTube сработали вовсе не так, как должны были: россияне принялись с куда большим усердием, чем раньше, распространять ролик во всех социальных сетях.

Напомним, что сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. "Красная машина" в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3.