Ещё
Запад пытается заткнуть поющих гимн России хоккеистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запад пытается заткнуть поющих гимн России хоккеистов 

Дни.ру 25 февраля 2018
Фото: Дни.ру
В социальной сети Facebook и на YouTube начали блокировать видеозапись исполнения гимна российскими хоккеистами. Пользователи в бешенстве от такой подлости со стороны Запада.
Завершившаяся зимняя Олимпиада в Пхенчхане стала поводом для нового скандала. Крупные интернет-ресурсы объявили вне закона видеоролик, на котором запечатлен момент награждения сборной России по хоккею.
Спортсмены под звуки мелодии Олимпийских игр решили исполнить национальный гимн, чем вызвали восхищение у пользователей. У руководства Facebook и YouTube, похоже, другое мнение на этот счет: они блокируют запись за "нарушение авторских прав".
Происходящее вызвало праведный гнев у россиян.
"Они посмели петь свой гимн. Поэтому Цукерберг и Брин блокируют это видео (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — возмущается один из пользователей.
"Уроды!" — присоединяется к волне критики автор популярного Telegram-канала.
"Сделали все, что бы отнять у нас флаг и гимн. Теперь хотят запретить нам радоваться победам. Ненавижу", — сокрушается болельщик.
Примечательно, что санкции со стороны Facebook и YouTube сработали вовсе не так, как должны были: россияне принялись с куда большим усердием, чем раньше, распространять ролик во всех социальных сетях.
Напомним, что сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. "Красная машина" в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3.
Дни.ру: последние новости
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым Подсыпали из ревности: сенсационная версия допинг-скандала Крушельницкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение