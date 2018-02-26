Когда у российских хоккеистов «отнимут» золото Олимпиады

«Канадцам по силам отобрать наше золото»

Агентство «Ура.ру» задало спортивным экспертам вопрос о том, стало ли олимпийское «золото» российских хоккеистов удачей (благодаря отсутствию игроков НХЛ) или результатом напряженной работы.

«Когда приезжают все сильнейшие энхаэловцы, мы одни из [лучших], а когда их нет, мы — номер один», — сказал Максимов. Главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов заявил, что на исход турнира повлияло отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), объединяющей хоккейные клубы США и Канады.

По его словам, когда Россия встретится на Олимпиаде с игроками НХЛ, результат будет непредсказуемым: сборная может оказаться как в финале, так и только в пятерке.

Максимов добавил, что канадцы сейчас «выделяются в первую очередь».

В то же время он призвал не искать «второе дно» в победе россиян. По его мнению, молодые российские хоккеисты, в том числе забивший решающую шайбу Кирилл Капризов , имеют шанс стать суперзвездами в будущем.

По мнению спортивного комментатора Григория Твалтвадзе, из-за «непредсказуемой атмосферы» на Олимпиадах даже чемпионы мира могут потерпеть поражение, а ответить на вопрос о будущих результатах Игр может «только Господь Бог». Твалтвадзе назвал «бедой» российского хоккея то, что перспективные спортсмены не задерживаются в стране и уезжают «за длинным рублем».

«Пусть теперь репу чешут и думают. Я думаю, в следующий раз будут участвовать», — сказал он. Министр спорта и туризма Челябинской области Леонид Одер заявил «Ура.ру», что НХЛ сама отказалась сделать перерыв в своем чемпионате ради Олимпиады, а сейчас «они недовольны третьим местом».

Двадцать пятого февраля российские хоккеисты завоевали золотые медали хоккейного турнира Олимпиады-2018. В финале они обыграли команду Германии со счетом 4:3. Российская команда не получала олимпийского «золота» с 1992 года.

НХЛ не отпустила своих игроков на Игры-2018, заявив, что календарь лиги составлен без учета олимпийской паузы. В НХЛ подчеркнули, что «были открыты для предложений всех сторон», в том числе Международного олимпийского комитета, и готовы были пересмотреть свою позицию, но «диалога так и не случилось».