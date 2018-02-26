«Команда без страны» спела запрещенный гимн

Американские СМИ назвали сборную России по хоккею «командой без страны», описывая ее триумф в финальном матче олимпийского турнира против команды Германии (4:3). Заголовок с такой характеристикой появился в New York Post. Любопытно, что в остальной части материала не поддерживается агрессивная риторика, заданная в заголовке, а отечественных хоккеистов спокойно называют россиянами.

Американская газета New York Post назвала сборную России «командой без страны» (a team without a country) в заголовке статьи, посвященной победе «Красной машины» над Германией в финале олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане.

Полностью название заметки звучит как «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее» (A team without a country wind hockey gold).

При этом в остальной части материала журналисты спокойно называют отечественных хоккеистов «россиянами» и особенно не настаивают на том факте, что наша ледовая дружина присутствовала на Олимпиаде-2018 в качестве «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом.

Судя по всему, целью корреспондентов было лишь привлечь внимание к статье несколько вызывающим заголовком, который, впрочем, не грешит против истины.

«Россияне завершили триумфом свое участие в турнире, на котором отсутствовали игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (сильнейший чемпионат мира, в котором, как правило, выступают лучшие игроки. — «Газета.Ru»). Российские хоккеисты являлись явными фаворитами и выиграли золотые медали этой Олимпиады, на которой они даже не могут называть себя сборной России, использовать свои национальные цвета или праздновать под звуки своего гимна». Заметка начинается с пояснения этой, пожалуй, самой «горячей» части материала:

После этого пояснительного вступления, которое выглядит в некоторой степени как оправдание заголовка, авторы статьи пускаются в обыкновенное описание встречи:

Кирилл Капризов забросил победную шайбу, и «Олимпийцы из России» (New York Post сами взяли это название в кавычки. — «Газета.Ru») взяли верх над аутсайдером встречи Германией со счетом 4:3 в овертайме».

В статье углубились в историю и сообщили, что это золото — первое для сборной России по хоккею с 1992 года, когда она поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета во французском Альбервиле. Что любопытно, тогда наши хоккеисты тоже выступали под олимпийским флагом и назывались «Объединенная команда», поскольку состояла из игроков разных государств, на которые распался Советский Союз.

При этом американские журналисты отмечают, что бело-сине-красный триколор все равно присутствовал на ледовой арене в Хоккейном центре Каннына.

«Российские флаги, которые хоккеисты не могли использовать из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК), назначенных за государственную допинг-систему, висели позади скамейки игроков, пока команда дожидалась свои золотых медалей», — говорится в тексте.

Корреспонденты американского издания довольно миролюбиво отметили, что «не имеет значения то, что российских хоккеистам пришлось носить красную и белую форму без описания страны и национального герба, ведь они принесли своей стране вторую золотую медаль Олимпийских игр и 17-ю — в целом».

Разумеется, в статье не обошлось без упоминания того, что в сборной России важнейшую роль сыграли бывшие игроки НХЛ, которых в Америке все еще вспоминают добрым словом.

Михаила Григоренко, Никиту Нестерова и «Россияне были самой талантливой командой турнира с большим отрывом от остальных. Главный тренер сборной США Тони Гранато заявил, что они могли быть так же хороши, как 20 из 31 команды НХЛ. Их мастерство было видно на протяжении всего турнира и особенно проявилось в финальном матче против Германии, которая набрала состав из Немецкой национальной лиги (DEL)», — подчеркивается в статье. Речь пошла про Павла Дацюка, Илью Ковальчука Вячеслава Войнова , которого в тексте назвали просто Славой (Slava).

Далее журналисты ударились в описание ключевых моментов встречи — гола Никита Гусева при счете 2:3 в пользу немцев за три минуты до конца основного времени, сейвов Василия Кошечкина , удаления Сергея Калинина в самый напряженный момент, когда матч мог быть проигран, и победной шайбы Капризова — «одного из самых важных голов в истории российского хоккея», как охарактеризовали его американцы.

Под конец в заметке сообщается, что МОК на заседании своего исполкома проголосовал против восстановления в правах Олимпийского комитета России — причем об этом сообщается как о сухом факте, даже без упоминания двух положительных допинг-тестов отечественных спортсменов в Пхенчхане.

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — приводит слова Тарпищева ТАСС. К слову, член МОК от России Шамиль Тарпищев накануне сообщил, что ОКР может быть возвращен в международную организацию уже совсем скоро — 28 февраля или 1 марта.