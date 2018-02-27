«Ак Барс» победил в Восточной конференции КХЛ

Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" победил нижегородское "Торпедо" на домашней арене в рамках матча Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2.
Команда Зинэтулы Билялетдинова возглавила рейтинг Восточной конференции.
Из состава казанского клуба шайбы забросили Станислав Галиев, Ярослав Косов и Алексей Потапов, оформивший хет-трик.
В гостевой команде голами отметились Сергей Костицын и Владимир Галузин.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
1:0 — Галиев (Зарипов, Ткачев) — 12:12 2:0 — Косов — 27:25 3:0 — Потапов (Марков, Ландер) — 28:42 (5x4)
3:1 — Костицын (Баранцев, Столяров) — 30:27 (5x4)
3:2 — Галузин (Захарчук, Кундратек) — 33:41 (5x4)
4:2 — Потапов (Азеведу, Марков) — 39:36 (5x4)
5:2 — Потапов (Секач, Ландер) — 58:28 (5x4)