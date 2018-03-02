Кучеров пропустил второй матч «Тампы»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров пропустил второй матч подряд в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба команды.
Кучеров получил повреждение в матче с "Торонто Мэйпл Лифс".
"Там есть определенный прогресс. Мы надеемся, что он сыграет в субботу. Но сложно сказать что-то заранее. Если он не будет готов на сто процентов, то не сыграет", — отметил главный тренер "Тампы" Джон Купер.
Без россиянина "Лайтнинг" победили "Даллас" со счетом 5:4.