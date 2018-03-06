Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения

"Даллас Старз" уступил "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Майк Хоффман, Мэтт Дюшейн и Эрик Карлссон. У хозяев дубль оформил Тайлер Сегин.
Российский форвард "Далласа" Александр Радулов отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Даллас Старз" (США, Даллас) — "Оттава Сенаторз" (Канада, Оттава) — 2:3 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1)
1:0 — Сегин (Радулов, Клингберг) — 04:36 (5х4);
1:1 — Хоффман (Стоун, Дюшейн) — 39:58 (5х4);
1:2 — Дюшейн (Карлссон, Боровецки) — 46:36;
2:2 — Сегин (Янмарк, Хэмьюс) — 58:52 (6х5);
2:3 — Карлссон — 62:41