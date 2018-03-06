Ещё
Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой» 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: REUTERS
"Даллас Старз" уступил "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Майк Хоффман, Мэтт Дюшейн и Эрик Карлссон. У хозяев дубль оформил Тайлер Сегин.
Российский форвард "Далласа" Александр Радулов отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Даллас Старз" (США, Даллас) — "Оттава Сенаторз" (Канада, Оттава) — 2:3 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1)
1:0 — Сегин (Радулов, Клингберг) — 04:36 (5х4);
1:1 — Хоффман (Стоун, Дюшейн) — 39:58 (5х4);
1:2 — Дюшейн (Карлссон, Боровецки) — 46:36;
2:2 — Сегин (Янмарк, Хэмьюс) — 58:52 (6х5);
2:3 — Карлссон — 62:41
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ Клуб НХЛ подписал контракт с 18-летним российским форвардом
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение