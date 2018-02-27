СКА проиграл «Йокериту»

Финский "Йокерит" на родном льду победил петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 5:3.
Таким образом, фины обеспечили себе третью строчку в Западной конференции.
В составе "Йокерита" голами отметились Никлас Йенсен, Ээли Толванен, Ессе Йоэнсуу, Брайан О`Нилл и Петер Регин. За армейцев шайбы забросили Виктор Тихонов, Патрик Херсли и Ярно Коскиранта.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
Йокерит (Финляндия, Хельсинки) — СКА (Россия, Санкт-Петербург) — 5: 3 (1:2, 2:0, 2:1)
0:1 — Тихонов (Карпов, Плотников) — 06:32 0:2 — Херсли (Тихонов, Карпов) — 09:42 1:2 — Йенсен (О'Нилл) — 11:30 2:2 — Толванен (Йенсен) — 21:27 3:2 — Йоэнсуу (Регин) — 30:26 (4x3)
3:3 — Коскиранта (Херсли, Кетов) — 40:58 4:3 — О'Нилл (Палола) — 41:51 5:3 — Регин — 58:19 (en)