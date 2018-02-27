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СКА проиграл «Йокериту»
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Петербургский СКА проиграл финскому «Йокериту» в матче КХЛ 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Финский "Йокерит" на родном льду победил петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 5:3.
Таким образом, фины обеспечили себе третью строчку в Западной конференции.
В составе "Йокерита" голами отметились Никлас Йенсен, Ээли Толванен, Ессе Йоэнсуу, Брайан О`Нилл и Петер Регин. За армейцев шайбы забросили Виктор Тихонов, Патрик Херсли и Ярно Коскиранта.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
Йокерит (Финляндия, Хельсинки) — СКА (Россия, Санкт-Петербург) — 5: 3 (1:2, 2:0, 2:1)
0:1 — Тихонов (Карпов, Плотников) — 06:32  0:2 — Херсли (Тихонов, Карпов) — 09:42  1:2 — Йенсен (О'Нилл) — 11:30  2:2 — Толванен (Йенсен) — 21:27  3:2 — Йоэнсуу (Регин) — 30:26 (4x3)
3:3 — Коскиранта (Херсли, Кетов) — 40:58  4:3 — О'Нилл (Палола) — 41:51  5:3 — Регин — 58:19 (en)
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