Голы Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Оттавой» в НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись матчи очередного игрового дня. "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду одержал победу над "Оттавой Сенаторз". Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "кэпз".