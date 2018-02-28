Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения

Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от разгрома «Миннесотой»

В составе "Блюз" отличился Алекс Пьетранджело и российский нападающий Владимир Тарасенко, дважды поразивший ворота соперника. Теперь в "регулярке" НХЛ на счету 55 очков (26+29).

В еще двух поединках дня "Виннипег Джетс" в самом результативном матче дня забил "Нэшвилл Предаторз" пять шайб, однако этого оказалось недостаточно для победы — "предз" в ответ забил шесть и одержал победу со счетом (6:5), а "Даллас Старз" со счетом 2:0 оказался сильнее "Калгари Флэймз".