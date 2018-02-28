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Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения
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Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от разгрома «Миннесотой» 

Вести.Ru 28 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжается очередной игровой день. "Сент-Луис Блюз" гостил у "Миннесоты Уайлд". Хозяева не проявили гостеприимства и разгромили клуб Владимира Тарасенко. Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу хоккеистов "Миннесоты". Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Стаал, который забил четыре шайбы. Еще по одному голу на счету Джейсона Цукера, Микаэля Гранлунда, Микко Койву и Джареда Спаржона.
В составе "Блюз" отличился Алекс Пьетранджело и российский нападающий Владимир Тарасенко, дважды поразивший ворота соперника. Теперь в "регулярке" НХЛ на счету 55 очков (26+29).
В еще двух поединках дня "Виннипег Джетс" в самом результативном матче дня забил "Нэшвилл Предаторз" пять шайб, однако этого оказалось недостаточно для победы — "предз" в ответ забил шесть и одержал победу со счетом (6:5), а "Даллас Старз" со счетом 2:0 оказался сильнее "Калгари Флэймз".
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