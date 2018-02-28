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Путин сыграет с Ковальчуком в хоккей
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Путин сыграет с Ковальчуком в хоккей 

Lenta.ru 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион, хоккеист Илья Ковальчук пригласил президента России Владимира Путина поиграть в хоккей и получил согласие. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает РИА Новости.
Ковальчук озвучил свою просьбу в Кремле после официальной церемонии награждения олимпийских призеров и победителей, когда гостям вынесли бокалы с шампанским. Президент кивнул и согласился.
«Поиграем», — сказал он.
Нападающий сборной России по хоккею также прокомментировал восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК.
«Суператмосфера сейчас! Спасибо, что вы благословили нас в путь в Пхенчхан. Наша задача была вернуть флаг. И сегодня его вернули. Теперь олимпийцы могут выступать под российским флагом», — сказал Ковальчук Путину.
В свою очередь президент отметил, что российские олимпийцы на зимних Играх доказали, что забрать можно любую атрибутику, но не характер.
«И это все было очень ярко, красиво, и чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления», — сказал Путин.
На Олимпиаде в Пхенчхане россияне выступали в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и под олимпийским флагом, поскольку 5 декабря МОК лишил ОКР членства в организации. В среду, 28 февраля, Олимпийский комитет России был восстановлен в правах.
Илья Ковальчук стал олимпийским чемпионом. В решающем матче олимпийского хоккейного турнира сборная России переиграла немцев со счетом 4:3.
Путин начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте.
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