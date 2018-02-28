Хоккеисты получили награды от Путина

Сборная России по хоккею побывала в Кремле.

«Поиграем», — сказал в ответ президент.

Российский форвард после церемонии награждения подарил главе государства свитер с номером «11» и шайбу. Также Илья пригласил Владимира Путина поиграть в хоккей.