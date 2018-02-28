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Хоккеисты получили награды от Путина
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Путин вручил награды олимпийским чемпионам Пхёнчхана. Фото 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сборная России по хоккею побывала в Кремле.
Капитан сборной России Павел Дацюк во время церемонии вручения государственных наград обратился к президенту страны:
— Вы не поверите, как я люблю выступать. Вот закончились Олимпийские игры, исторические игры для нашей великой страны. Мы достойно защитили честь нашей страны благодаря русскому характеру, поддержке и вере нашей великой огромной России. Спасибо за вашу помощь, за то, что дали доказать всему миру, что наш русский характер не сломлен и никогда не будет.
— Сегодня суператмосфера. Когда мы в первый раз приходили, было так нервозно. Хочется вам сказать огромное спасибо, что благословили нас на этот путь — поехать в Пхёнчхан, — Илья Ковальчук также обратился к Владимиру Путину. — Думаю, у нас многое получилось. Одна из основных задач была вернуть наш флаг и гимн, и пару часов назад нам сказали, что ОКР восстановили в правах. И теперь наши будущие олимпийцы — и летние, и зимние — могут выступать под своим флагом и слушать свой гимн после победы.
Российский форвард после церемонии награждения подарил главе государства свитер с номером «11» и шайбу. Также Илья пригласил Владимира Путина поиграть в хоккей.
«Поиграем», — сказал в ответ президент.
Почётные награды в Кремле получили и дебютанты Игр Никита Нестеров и Кирилл Капризов. «Армейцы» наверняка с волнением ехали на встречу с главой государства, пусть и скрывали его за улыбками.
Владислав Гавриков даже успел сфотографироваться с Владимиром Путиным. Какой шустрый защитник!
Памятное фото сделал и Василий Кошечкин с женой Ириной. Вы только посмотрите, какой наш вратарь огромный по сравнению с Владимиром Путиным и супругой. Скала!
Сергей Мозякин даже после олимпийского финала отказался разговаривать с журналистами, хранил молчание он и в Кремле. Интересно, успел ли перекинуться парой словечек с Владимиром Владимировичем?
Илья Сорокин хоть и сыграл лишь 20 минут в Пхёнчхане, но тоже заслужил государственную награду и олимпийское золото.

Публикация от @shumi_agency

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