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«Спартак» одержал победу над «Динамо»
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«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби и пробился в плей-офф КХЛ 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: ТАСС
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» на своём льду обыграл земляков из «Динамо» со счётом 4:3. Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали форварды Александр Дергачёв и Александр Хохлачёв, набравшие по два балла.
Этот успех позволил хоккеистам «Спартака» набрать 85 очков и занять седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, дающее право сыграть в плей-офф. «Динамо» с 80 баллами в активе осталось девятым и за Кубок Гагарина не поборется.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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