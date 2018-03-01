«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби и пробился в плей-офф КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» на своём льду обыграл земляков из «Динамо» со счётом 4:3. Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали форварды Александр Дергачёв Александр Хохлачёв , набравшие по два балла.

Этот успех позволил хоккеистам «Спартака» набрать 85 очков и занять седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, дающее право сыграть в плей-офф. «Динамо» с 80 баллами в активе осталось девятым и за Кубок Гагарина не поборется.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.