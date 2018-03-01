Знарка призвали уйти добровольно

«Чемпионат» рассказал, почему главному тренеру хоккейной сборной России Олегу Знарку стоит покинуть свой пост.

Победа подопечных Знарка на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане не означает, что в российском хоккее все «безоблачно», считает журналист, а обратить внимание стоит на то, какой ценой и кого победили хоккеисты, а также какова была роль тренера в этом.

«По-тренерски Знарок финал своему коллеге Штурму проиграл», — уверен он. По мнению автора статьи, Знарок отработал «на совесть», но ни одно его решение не дало команде «конкурентное преимущество».

«Для всех, Олег Валерьевич, вы бы запомнились олимпийским чемпионом. Однако уже чемпионат мира в Дании может помешать хоккейной канонизации», — предупредил автор Знарка. Также журналист убежден, что решение Знарка уйти «добровольно» сейчас было бы «идеальным» решением, так как на предстоящем чемпионате мира сборной России будет гораздо сложнее победить, потому что команды соперников будут «кишеть» звездами НХЛ, в отличие от противников на Олимпиаде.

В конце прошлой недели сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золотые олимпийские медали. В финале турнира россияне победили команду Германии со счетом 4:3.