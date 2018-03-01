Проваливший допинг-тест ОИ хоккеист покинул «Нефтехимик»

Сдавший положительный допинг-тест словенский хоккеист покинул «Нефтехимик»

Директор и генеральный менеджер нижнекамского «Нефтехимика» Раил Якупов сообщил о расторжении контракта с нападающим Жигой Егличем. Слова Якупова приводит «Чемпионат.com»

«Контракт с нападающим Жигой Егличем расторгнут по обоюдному согласию сторон», — отметил генменеджер.

Ранее стало известно, что Еглич сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде

Действующее соглашение с Егличем было рассчитано до 30 апреля 2018 года.

Всего за команду Еглич сыграл 26 матчей, набрав десять (две+восемь) очков.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Линусом Умарком.