Проваливший допинг-тест ОИ хоккеист покинул «Нефтехимик»

Директор и генеральный менеджер нижнекамского «Нефтехимика» Раил Якупов сообщил о расторжении контракта с нападающим Жигой Егличем. Слова Якупова приводит «Чемпионат.com».
«Контракт с нападающим Жигой Егличем расторгнут по обоюдному согласию сторон», — отметил генменеджер.
Ранее стало известно, что Еглич сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде
Действующее соглашение с Егличем было рассчитано до 30 апреля 2018 года.
Всего за команду Еглич сыграл 26 матчей, набрав десять (две+восемь) очков.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Линусом Умарком.