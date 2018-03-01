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Проваливший допинг-тест ОИ хоккеист покинул «Нефтехимик»
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Сдавший положительный допинг-тест словенский хоккеист покинул «Нефтехимик» 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Директор и генеральный менеджер нижнекамского «Нефтехимика» Раил Якупов сообщил о расторжении контракта с нападающим Жигой Егличем. Слова Якупова приводит «Чемпионат.com».
«Контракт с нападающим Жигой Егличем расторгнут по обоюдному согласию сторон», — отметил генменеджер.
Ранее стало известно, что Еглич сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде
Действующее соглашение с Егличем было рассчитано до 30 апреля 2018 года.
Всего за команду Еглич сыграл 26 матчей, набрав десять (две+восемь) очков.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Линусом Умарком.
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