«Авангард» одержал волевую победу над «Барысом» в матче КХЛ и вышел в плей-офф

Омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" со счетом 4:3 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и пробился в плей-офф.

Таким образом, "Авангард" вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 88 очков в 56 матчах. Новосибирская "Сибирь" опустилась на девятую позицию и не сыграет в Кубке Гагарина. "Барыс" с 74 очками расположился на десятой позиции.