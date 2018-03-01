«Авангард» одержал волевую победу над «Барысом»

Омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" со счетом 4:3 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и пробился в плей-офф.
По ходу матча омский клуб проигрывал со счетом 1:3. Только победа в основное время выводила команду в плей-офф. В составе "Авангарда" дубль оформил Кирилл Семенов (4-я, 35-я минута), также отметился Данил Файзуллин (27), победную шайбу за минуту и четыре секунды до конца третьего периода забросил Семен Кошелев. В составе "Барыса" отличились Алексей Маклюков (8), Иван Кучин (10) и Ярослав Евдокимов (20).
Таким образом, "Авангард" вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 88 очков в 56 матчах. Новосибирская "Сибирь" опустилась на девятую позицию и не сыграет в Кубке Гагарина. "Барыс" с 74 очками расположился на десятой позиции.