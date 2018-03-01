«Магнитка» переиграла «Нефтехимик», «Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Югра» уступила «Автомобилисту»

В заключительном матча регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" дома одолел "Ак Барс" со счетом 4:2.

В парллельных встречах магнитогорский "Металлург" обыграл "Нефтехимик" — 3:2 и "Автомобилист" победил "Югру" — 3:0.

Таким образом, "Автомобилист" занял четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции и в плей-офф сыграет с "Магниткой", которая расположилась на пятой строчке. "Нефтехимик" вышел в плей-офф с шестого места и встретится с "Трактором".

"Ак Барс" выиграл Восточную конференцию и в плей-офф встретится с "Амуром" . "Салават Юлаев" завершил регулярный чемпионат на втором месте и в первой стадии Кубка Гагарина сыграет с "Авангардом".

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! // 1/8 финала плей-офф КХЛ. Определились все пары Востока

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Голышев — 18 (Мегалинский), 31:11 — 0:1. Крикунов — 10 (Василевский, Кучерявенко), 36:01 — 0:2. Обидин — 3 (Попов, Симаков), 44:03 — 0:3.

Вратари: Билялов — Сохатский.

Штраф: 10 — 6. Броски: 27 (9+8+10) — 27 (7+14+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

1 марта. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Металлург" (Магнитогорск) — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Хайруллин — 4 (бол., Сергеев), 9:15 — 0:1. Филатов — 6 (Сергеев, Волгин), 24:59 — 0:2. Эллисон — 20 (бол., Коварж), 33:43 — 1:2. Тимкин — 12 (Вольски, Терещенко), 43:45 — 2:2. Кокарев — 12 (Тимкин, Пивцакин), 57:01 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Ежов (59:27).

Штраф: 8 — 35. Броски: 39 (9+17+13) — 25 (8+5+12).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

1 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Салават Юлаев" (Уфа) — "Ак Барс" (Казань) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Гончаров — 2 (Хартикайнен, Умарк), 7:39 — 1:0. Зубов — 5 (Умарк), 19:52 — 2:0. Секач — 16 (бол., Азеведо, Ландер), 30:11 — 2:1. Лукоянов — 7 (Свитов, Бурмистров), 31:49 — 2:2. Солодухин — 6 (Коротков), 33:05 — 3:2. Бурдасов — 15 (бол., Умарк, Ткачев), 46:49 — 4:2.

Вратари: Налимов — Шарыченков (57:48).

Штраф: 6 — 8. Броски: 19 (8+3+8) — 54 (12+21+21).

Судьи: Белов, Гусев.

1 марта. Уфа. "Уфа Арена".