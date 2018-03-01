Ещё
Завершился регулярный чемпионат десятого сезона КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завершился регулярный чемпионат десятого сезона КХЛ 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Матчем между «Слованом» из Братиславы и минским «Динамо», в котором коллектив из Словакии одержал победу со счётом 4:2, завершился регулярный чемпионат десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его победителем стал санкт-петербургский СКА, одержавший 47 побед в 56 матчах и установивший новый рекорд лиги по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.
Лушие 16 клубов по итогам «регулярки» квалифицировались в плей-офф КХЛ. Помимо СКА, ими стали московские ЦСКА и «Спартак», финский «Йокерит», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и череповецкая «Северсталь» от Западной конференции, а также казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и хабаровский «Амур» — от Восточной.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» впервые в истории клуба не вышло в плей-офф КХЛ.
RT на русском: последние новости
СКА разгромил «Локомотив» в первом матче полуфинала КХЛ Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР Ковальчук продаст подаренную за победу на ОИ машину, и направит эти деньги на благотворительность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение