Завершился регулярный чемпионат десятого сезона КХЛ 

Матчем между «Слованом» из Братиславы и минским «Динамо», в котором коллектив из Словакии одержал победу со счётом 4:2, завершился регулярный чемпионат десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его победителем стал санкт-петербургский СКА, одержавший 47 побед в 56 матчах и установивший новый рекорд лиги по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.
Лушие 16 клубов по итогам «регулярки» квалифицировались в плей-офф КХЛ. Помимо СКА, ими стали московские ЦСКА и «Спартак», финский «Йокерит», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и череповецкая «Северсталь» от Западной конференции, а также казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и хабаровский «Амур» — от Восточной.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» впервые в истории клуба не вышло в плей-офф КХЛ.