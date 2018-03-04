Передачи Кучерова принесли «Тампе» победу

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в серии буллитов обыграла "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7:6, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублями отметились Стивен Стэмкос и Виктор Хедман, еще по одной шайбе забросили Дэн Джирарди и Джей Ти Миллер. У "Филадельфии" отметились Нолан Патрик, Якуб Ворачек, Роберт Хегг, Йори Лехтеря, Иван Проворов, для которого эта шайба стала 12-й в сезоне, и Клод Жиру.
Победный буллит на счету Стэмкоса.
Также Проворов отметился двумя голевыми передачами. Российский нападающий Никита Кучеров, пропустивший две предыдущие встречи из-за травмы, оформил ассистентский хет-трик. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 из 43 бросков.
Для "молний" эта победа стала второй подряд. "Летчики" проиграли вторую встречу кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) — "Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — 7:6 (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0)
0:1 — Патрик (Жиру, Ворачек) — 07:08 (5x4),
1:1 — Стэмкос (Кучеров, Хедман) — 08:16 (5x4),
1:2 — Ворачек (Кутюрье) — 14:30 1:3 — Хег (Лотон, Проворов) — 18:07 2:3 — Хедман (Стэмкос, Кучеров) — 25:57 3:3 — Джирарди (Хедман) — 32:47 3:4 — Лехтеря (Уил, Фильппула) — 36:15 3:5 — Проворов (Фильппула) — 41:06 4:5 — Миллер (Гурд, Пойнт) — 44:23 5:5 — Стэмкос (Кучеров, Киллорн) — 47:38 6:5 — Хедман (Стэмкос) — 50:03 6:6 — Жиру (Кутюрье, Проворов) — 57:07 7:6 — Пойнт — 65:00 (ПБ)