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Шайба Анисимова не спасла «Чикаго»
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Шайба Анисимова не спасла «Чикаго» от разгрома «Сан-Хосе» 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Reuters
"Чикаго Блэкхоукс" разгромно проиграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:7, сообщает "Советский спорт".
У "Чикаго" шайбы забросили россиянин Артем Анисимов и Ник Шмальц. У "акул" дублем отметился Джо Павелски, по одной шайбе на счету Логана Кутюра, Кевина Лабанка, Тимо Майера, Марка-Эдуарда Влэшика и Барклая Гудроу.
"Блэкхоукс" проиграли второй матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — "Чикаго Блэкхоукс" (Чикаго) — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
0:1 — Анисимов (Кит, Кейн) — 02:12  1:1 — Павелски (Бёрнс, Донской) — 10:22  2:1 — Кутюр (Бёдкер, Гертл) — 14:14  3:1 — Лабанк (Тирни, Демело) — 22:13  4:1 — Майер (Диллон, Демело) — 25:21  5:1 — Павелски (Донской, Кейн) — 32:14  6:1 — Влэшик — 39:58  7:1 — Гудроу (Серенсен, Демело) — 42:32  7:2 — Шмальц (Дебринкат) — 59:22
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