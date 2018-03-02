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«Почему бы русским не петь свой гимн?»
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«Почему бы русским не петь свой гимн?» 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: ТАСС
Чешская газета Lidovky обвинила Международный олимпийский комитет в лицемерии из-за желания наказать российских хоккеистов за пение гимна страны после победы на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
«Почему бы русским не петь свой гимн?» — удивляется автор статьи.
По его мнению, наказание за подобное «нарушение» — абсурдно, так как пение гимна никак не связано с тем, что некоторые соотечественники хоккеистов ранее были обвинены в применении запрещенных препаратов. Журналист назвал запрет бессмысленным, а МОК — непоследовательной и лицемерной организацией.
Несколько дней назад китайский портал Eastday назвал «мужеством» то, что на церемонии награждения золотыми медалями Олимпийских игр российские хоккеисты спели «запрещенный» гимн. Издание связало «протест» с желанием спортсменов выразить гордость, которую чувствовали в тот момент все россияне.
В конце прошлой недели сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золотые олимпийские медали. В финале турнира россияне победили команду Германии со счетом 4:3.
 Ещё 4 источника 
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