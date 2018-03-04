Александр Овечкин забросил 40 шайб в девяти регулярных сезонах НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне. В настоящий момент он является лучшим снайпером чемпионата. За карьеру в НХЛ звездный форвард в девяти сезонах забивал не меньше 40 голов.

Встреча между "Вашингтон Кэпиталз" и "Торонто Мэйпл Лифс" завершилась со счетом 5:2 в пользу американской команды. Александр Овечкин забросил вторую шайбу в этом матче и 40-ю — в нынешнем сезоне.