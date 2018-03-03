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Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса»
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Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ 

LiveSport.Ru 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов не тренировался с командой в субботу перед стартом плей-офф КХЛ, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Команда занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Эмиль Гарипов (Александр Шарыченков);
«Зелёные»: Андрей Марков — Альберт Яруллин, Иржи Секач — Антон Ландер — Джастин Азеведу;
«Красные»: Василий ТокрановРафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер — Владимир Ткачёв — Станислав Галиев;
«Оранжевые»: Атте Охтамаа — Никита Лямкин, Артём Лукоянов — Алексей Потапов — Андрей Попов;
«Синие»: Михаил Сидоров — Роман Манухов, Ярослав Косов — Александр Свитов — Александр Бурмистров.
Первый матч между «Ак Барсом» и «Амуром» состоится 4 марта. Начало игры — 17.00 по московскому времени.
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