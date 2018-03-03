Хоккеист Терещенко хочет продолжить карьеру в московском «Динамо»

Трехкратный чемпион мира по хоккею нападающий Алексей Терещенко желает продолжить карьеру в московском "Динамо", но клуб с предложением о новом контракте пока не выходил. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Валерий Матвеев.

"На сегодняшний момент "Динамо" не выходило с предложением о продлении контракта. Сам Алексей хотел бы продолжить карьеру в родном клубе, он — динамовец, не хотелось бы никуда переезжать. Карьеру он заканчивать не собирается, есть еще силы и опыт", — сообщил агент. В четверг "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата уступило "Спартаку" со счетом 3:4 и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не попало в плей-офф. Действующий контракт 37-летнего Терещенко истекает 30 апреля.

Матвеев отметил, что хоккеистом интересуются другие клубы КХЛ. "У Алексея есть предложения от других клубов КХЛ, но пока их рассматривать даже не хочется. Приоритетом самого игрока является "Динамо", — подчеркнул агент.

Терещенко является воспитанником динамовской спортивной школы и выступал за команду с 2000 по 2005 год, после чего перешел в казанский "Ак Барс". С 2007 по 2009 год играл за уфимский "Салават Юлаев", а потом вернулся в Казань. С сезона-2014/15 выступает за "Динамо". Терещенко пять раз становился чемпионом России.