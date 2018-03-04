Ещё
Российский вратарь Георгиев победил в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев впервые победил в НХЛ, став второй звездой матча 

Вести.Ru 4 марта 2018
Фото: nhl.com
В заключительной встрече игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 3:2. Российский вратарь "рейнджеров" Александр Георгиев в своем третьем матче в НХЛ сумел одержать первую победу.
Россиянин в этой встрече отразил 35 бросков из 37. Он был признан второй звездой матча. Лучшим же игроком стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 2 (1+1) очка. В тройку лучших попал и форвард "Рейнджерс" Мика Зибанеджад, записавший на свой счет гол и результативную передачу.
Российский нападающий американского клуба Павел Бучневич отметился в этой игре голевым пасом.
Вести.Ru: последние новости
Гол и передача Малкина вошли в победный счет "Питтсбурга" НХЛ. Артем Анисимов помог "Чикаго" справиться с ""Бостоном" НХЛ. Александр Овечкин признан первой звездой дня
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение