Овечкин признан второй звездой дня НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Торонто» (5:2) он забросил вторую шайбу своей команды.

Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос , который набрал 5 очков в игре с «Филадельфией Флайерз».

Третьим лучшим игроком назван форвард «Даллас Старз» Джейми Бенн с двумя результативными баллами.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 40 шайб в девяти сезонах.