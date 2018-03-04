Овечкин признан второй звездой дня НХЛ 

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Торонто» (5:2) он забросил вторую шайбу своей команды.
Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который набрал 5 очков в игре с «Филадельфией Флайерз».
Третьим лучшим игроком назван форвард «Даллас Старз» Джейми Бенн с двумя результативными баллами.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 40 шайб в девяти сезонах.