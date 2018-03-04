«Трактор» победил «Нефтехимик» в 1/8 финала плей-офф КХЛ

Челябинский "Трактор" на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:3 в первом овертайме первого матча серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Трактора" отличились Ник Бэйлен (7-я минута), Алексей Кручинин (9), Линус Виделль (51) и Виталий Кравцов (68). За "Нефтехимик" шайбу забросили Павел Куликов (11), Андрей Нестрашил (52) и Ильдар Шиксатдаров (54).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Второй матч серии пройдет в Челябинске 5 марта.