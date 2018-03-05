«Автомобилист» обыграл «Металлург»

Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" во втором матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Александр Кучерявенко и Егор Миловзоров. У "Магнитки" автором единственного гола стал Денис Платонов.
Таким образом, "Автомобилист" сравнял счет в серии: 1:1.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч
"Автомобилист" (Екатеринбург) — "Металлург" (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 — Кучерявенко (Крикунов) — 12:18,
2:0 — Миловзоров (Мегалинский) — 20:27,
2:1 — Платонов (Тимкин, Осала) — 30:10