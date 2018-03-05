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Блажиевский дисквалифицирован на два матча
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Защитник ЦСКА Артем Блажиевский дисквалифицирован на два матча плей-офф КХЛ 

Р-Спорт 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
ЦСКА в воскресенье со счетом 6:0 обыграл московский "Спартак" в первой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ. На шестой минуте первого периода Блажиевский атаковал нападающего "красно-белых" Илью Талалуева и получил двухминутный штраф.
"На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ЦСКА Артема Блажиевского наказание за атаку соперника в голову или шею — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении КХЛ.
Второй матч серии до четырех побед между ЦСКА и "Спартаком" состоится 5 марта на площадке армейцев.
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