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Дацюк после победы на ОИ отдал золото монахиням
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Дацюк подарил свою золотую медаль монахиням 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Дни.ру
Капитан хоккейной сборной России Павел Дацюк передал свою золотую медаль с чемпионата мира 2012 года женскому монастырю в Среднеуральске. Об этом сообщается на сайте екатеринбургской епархии.
В епархии рассказали, что Дацюк посетил монастырь, чтобы поблагодарить бога за победу на Олимпиаде в Пхёнчхане. Олимпийское «золото» хоккеист продемонстрировал всем присутствующим.
«Для меня самое главное это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», — сказал Дацюк.
«Ура.ру» отмечает, что в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом живет духовник спортсмена и настоятель монастыря отец Сергей.
Говоря о «золоте» Чемпионата мира, Дациюк сказала, что «все получилось с божьей помощью и молитвами» его духовника.
По данным «Комсомольской правды», Дацюк передал монастырю «золото» с чемпионата мира еще в 2015 году.
Российские хоккеисты 25 февраля завоевали золотые медали хоккейного турнира Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3.
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