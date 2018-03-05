Дацюк после победы на ОИ отдал золото монахиням

Дацюк подарил свою золотую медаль монахиням

Капитан хоккейной сборной России Павел Дацюк передал свою золотую медаль с чемпионата мира 2012 года женскому монастырю в Среднеуральске. Об этом сообщается на сайте екатеринбургской епархии.

«Для меня самое главное это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», — сказал Дацюк. В епархии рассказали, что Дацюк посетил монастырь, чтобы поблагодарить бога за победу на Олимпиаде в Пхёнчхане. Олимпийское «золото» хоккеист продемонстрировал всем присутствующим.

«Ура.ру» отмечает, что в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом живет духовник спортсмена и настоятель монастыря отец Сергей.

Говоря о «золоте» Чемпионата мира, Дациюк сказала, что «все получилось с божьей помощью и молитвами» его духовника.

По данным «Комсомольской правды», Дацюк передал монастырю «золото» с чемпионата мира еще в 2015 году.

Российские хоккеисты 25 февраля завоевали золотые медали хоккейного турнира Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3.