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Стали известны полуфиналисты КХЛ в Западной конференции
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КХЛ. Стали известны все полуфиналисты в Западной конференции 

Вести.Ru 9 марта 2018
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
После победы "Йокерита" над ХК "Сочи" в пятом матче серии определились полуфиналисты Кубка Гагарина в Западной конференции. Санкт-петербургский СКА сыграет с ярославским "Локомотивом", а московские армейцы сразятся с финским "Йокеритом".
Матчи второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции состоятся 16, 17, 19, 20 и, если понадобится, 22, 24 и 26 марта. Первые игры пройдут на площадках команд с более высоким посевом. Напомним, что СКА и ЦСКА заняли в регулярном чемпионате КХЛ первое и второе места соответственно. Они и примут у себя дома соперников по полуфиналу.
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