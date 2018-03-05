Ещё
«Ак Барс» вновь обыграл «Амур» в серии плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ак Барс» вновь обыграл «Амур» в серии плей-офф 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Казанский "Ак Барс" на своем льду оказался сильнее хабаровского "Амура" во втором матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведу. У гостей отличились Кирилл Расказов и Томаш Зогорна.
Счет в серии стал 2:0 в пользу "Ак Барса".
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч
"Ак Барс" (Казань) — "Амур" (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
0:1 — Рассказов (Пикар, Коларж) — 18:13,
1:1 — Ландер (Азеведу) — 20:21,
2:1 — Галиев (Охтамаа, Манухов) — 30:07,
2:2 — Зогорна (Атюшов, Ушенин Вячеслав) — 34:17,
3:2 — Азеведу (Ландер, Секач) — 55:40
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ Клуб НХЛ подписал контракт с 18-летним российским форвардом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение