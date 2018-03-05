«Ак Барс» вновь обыграл «Амур» в серии плей-офф 

Казанский "Ак Барс" на своем льду оказался сильнее хабаровского "Амура" во втором матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведу. У гостей отличились Кирилл Расказов и Томаш Зогорна.
Счет в серии стал 2:0 в пользу "Ак Барса".
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч
"Ак Барс" (Казань) — "Амур" (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
0:1 — Рассказов (Пикар, Коларж) — 18:13,
1:1 — Ландер (Азеведу) — 20:21,
2:1 — Галиев (Охтамаа, Манухов) — 30:07,
2:2 — Зогорна (Атюшов, Ушенин Вячеслав) — 34:17,
3:2 — Азеведу (Ландер, Секач) — 55:40