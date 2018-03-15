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«Нью-Джерси» забросил восемь шайб в победном матче против «Вегаса»
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«Нью-Джерси» забросил восемь шайб в победном матче против «Вегаса» 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» нанес разгромное поражение клубу «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Блейк Коулман, также шайбы забросили Нико Хишир, Трэвис Зейджак, Стефан Ноэсен, Михаэль Грабнер, Кайл Палмьери и Тейлор Холл. У хозяев дважды отличился Эрик Хаула, еще отметился голом Колин Миллер.
В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Кингс», а «Вегас» примет «Миннесоту Уайлд».
НХЛ. Регулярный чемпионат "Вегас Голден Найтс" (США, Парадайс) — «Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)
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