Малкин признан второй звездой игрового дня

Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче против "Калгари" (4:3 ОТ) Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи, в пятый раз в карьере преодолев рубеж в 80 очков в одном регулярном чемпионате. На счету россиянина 82 очка (37 шайб + 45 передач) в 63 матчах.