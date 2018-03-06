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Малкин признан второй звездой игрового дня
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Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В матче против "Калгари" (4:3 ОТ) Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи, в пятый раз в карьере преодолев рубеж в 80 очков в одном регулярном чемпионате. На счету россиянина 82 очка (37 шайб + 45 передач) в 63 матчах.
Первой звездой дня стал канадский форвард "Ванкувера" Брендан Лайпсик, который забросил две шайбы и отдал одну передачу во встрече с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ). Третьей звездой дня признан шведский защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, набравший в матче с "Далласом" (3:2 ОТ) два очка за результативность (1+1).
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