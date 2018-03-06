Малкин признан второй звездой игрового дня

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В матче против "Калгари" (4:3 ОТ) Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи, в пятый раз в карьере преодолев рубеж в 80 очков в одном регулярном чемпионате. На счету россиянина 82 очка (37 шайб + 45 передач) в 63 матчах.
Первой звездой дня стал канадский форвард "Ванкувера" Брендан Лайпсик, который забросил две шайбы и отдал одну передачу во встрече с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ). Третьей звездой дня признан шведский защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, набравший в матче с "Далласом" (3:2 ОТ) два очка за результативность (1+1).