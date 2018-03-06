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НХЛ объявила даты матчей чемпионата в Европе
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НХЛ объявила даты матчей регулярного чемпионата в Европе в сезоне-2018/19 

Р-Спорт 6 марта 2018
Фото: Reuters
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте назвала даты проведения матчей регулярного чемпионата в сезоне-2018/19, которые пройдут в Европе.
Откроют сезон "Эдмонтон Ойлерз" и "Нью-Джерси Девилз", игра состоится 6 октября в Гетеборге. 1 и 2 ноября в Хельсинки на домашней арене "Йокерита" из КХЛ сыграют "Флорида Пантерз" и "Виннипег Джетс".
Также НХЛ назвала даты выставочных матчей в Европе. 1 октября "Нью-Джерси" сыграет в швейцарском Берне с одноименной командой. 3 октября "Эдмонтон" проведет встречу с "Кельнер Хайе" в Кельне.
Всего в Европе уже было сыграно 22 матча регулярного чемпионата НХЛ.
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