НХЛ объявила даты матчей чемпионата в Европе

НХЛ объявила даты матчей регулярного чемпионата в Европе в сезоне-2018/19

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте назвала даты проведения матчей регулярного чемпионата в сезоне-2018/19, которые пройдут в Европе.

Откроют сезон "Эдмонтон Ойлерз" и "Нью-Джерси Девилз", игра состоится 6 октября в Гетеборге. 1 и 2 ноября в Хельсинки на домашней арене "Йокерита" из КХЛ сыграют "Флорида Пантерз" и "Виннипег Джетс".

Также НХЛ назвала даты выставочных матчей в Европе. 1 октября "Нью-Джерси" сыграет в швейцарском Берне с одноименной командой. 3 октября "Эдмонтон" проведет встречу с "Кельнер Хайе" в Кельне.

Всего в Европе уже было сыграно 22 матча регулярного чемпионата НХЛ.