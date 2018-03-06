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«Локомотив» и «Йокерит» одержали победы
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КХЛ. «Локомотив» и «Йокерит» одержали победы 

LiveSport.Ru 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Голы в составе команды хозяев записали на свой счёт Томаш Кундратек и Юрий Сергиенко. Среди пбедителей заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Козун, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч противостояния, который может оказаться решающим, пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 марта.
ХК «Сочи» — «Йокерит» 2:7  Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене уступил финскому «Йокериту» (2:7) в третьей игре серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей дублями отметились Стив Мозес и Олли Палола, ещё по голу забили Петер Регин, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.
В команде Сергея Зубова голы на свой счёт сумели записать Эрик О`Делл и Шон Коллинз.
Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «шутов». Четвертая игра пройдет 7 марта в Сочи.
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