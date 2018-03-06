КХЛ. «Локомотив» и «Йокерит» одержали победы

Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч противостояния, который может оказаться решающим, пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 марта.

ХК «Сочи» — «Йокерит» 2:7 Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене уступил финскому «Йокериту» (2:7) в третьей игре серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей дублями отметились Стив Мозес и Олли Палола, ещё по голу забили Петер Регин , Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «шутов». Четвертая игра пройдет 7 марта в Сочи.