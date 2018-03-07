«Нью-Джерси» и «Монреаль» забросили десять шайб 

"Нью-Джерси Дэвилз" обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Трэвис Зейджак, также отличились Стефан Ноэсен, Блейк Коулман, Патрик Марун и Брайан Бойл. У гостей дважды ворота соперника поразил Якоб де ла Роуз, еще до одной шайбе забросили Брендан Галлахер и Байрон Фрезе.
В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Виннипег Джетс", а "Монреаль" на выезде сыграет с "Флоридой Пантерз".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси Дэвилз" (США, Ньюарк) — "Монреаль Канадиенс" (Канада, Монреаль) — 6:4 (4:0, 2:2, 0:2)
1:0 — Ноэсен (Батчер, Зейджак) — 08:25;
2:0 — Коулман (Батчер, Бойл) — 16:33;
3:0 — Зейджак (Палмьери, Ватанен) — 18:08 (5x4);
4:0 — Зейджак (Холл, Ватанен) — 19:48 (5x4);
4:1 — Галлахер (Питри, Байрон) — 30:27 (4x4);
5:1 — Марун (Холл, Палмьери) — 31:36 (5x4);
6:1 — Бойл (Коулман) — 36:14;
6:2 — де ла Роуз (Дано, Бенн) — 39:46;
6:3 — де ла Роуз (Шоу, Райлли) — 54:40;
6:4 — Фрезе (Карр, Райлли) — 59:01