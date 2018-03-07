«Нью-Джерси» и «Монреаль» забросили десять шайб

"Нью-Джерси Дэвилз" обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Виннипег Джетс", а "Монреаль" на выезде сыграет с "Флоридой Пантерз".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси Дэвилз" (США, Ньюарк) — "Монреаль Канадиенс" (Канада, Монреаль) — 6:4 (4:0, 2:2, 0:2)

1:0 — Ноэсен (Батчер, Зейджак) — 08:25;

2:0 — Коулман (Батчер, Бойл) — 16:33;

3:0 — Зейджак (Палмьери, Ватанен) — 18:08 (5x4);

4:0 — Зейджак (Холл, Ватанен) — 19:48 (5x4);

4:1 — Галлахер (Питри, Байрон) — 30:27 (4x4);

5:1 — Марун (Холл, Палмьери) — 31:36 (5x4);

6:1 — Бойл (Коулман) — 36:14;

6:2 — де ла Роуз (Дано, Бенн) — 39:46;

6:3 — де ла Роуз (Шоу, Райлли) — 54:40;

6:4 — Фрезе (Карр, Райлли) — 59:01